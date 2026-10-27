Terapia intensiva pediatrica Brotzu, Fdi 'gravi anomalie su convenzione' - Notizie

"La presidente Todde non giochi con la salute dei sardi per manie di protagonismo politico". È l'affondo del vice capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Fausto Piga, che con i colleghi ha presentato una nuova interrogazione urgente alla presidente e assessora ad interim Alessandra Todde, sulla terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Brotzu di Cagliari, la cui attivazione è prevista entro il 31 dicembre. Il consigliere solleva cinque criticità amministrative, contabili e organizzative e chiede alla presidente della Regione e al direttore generale dell'Arnas Brotzu, Maurizio Marcias, di chiarire i passaggi prima dell'apertura della struttura, destinata a diventare la prima terapia intensiva pediatrica della Sardegna.Piga contesta la gestione dell'accordo con l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e chiede di verificare la regolarità dell'iter, la copertura delle spese, l'organizzazione del personale e la disponibilità degli spazi. Secondo l'esponente di FdI, la necessità di rispettare la scadenza di fine anno non può prevalere sulle verifiche amministrative e sulle condizioni necessarie a garantire il funzionamento del reparto.Il primo punto riguarda la convenzione con la struttura romana, firmata dal direttore generale del Brotzu il 29 maggio e perfezionata il 10 giugno 2026. La delibera aziendale numero 721 che approva l'accordo è del 12 giugno. Piga chiede perché l'intesa sia stata sottoscritta prima dell'atto di approvazione e solleva dubbi sull'istruttoria amministrativa che ha preceduto la firma. Il secondo nodo riguarda i costi. La collaborazione comporterebbe, secondo il consigliere, una spesa superiore ai 100mila euro per formazione, trasferte, vitto, alloggio e affiancamento del personale a Roma. Piga contesta che la delibera non quantificherebbe con precisione l'impegno economico complessivo e non indicherebbe in modo chiaro i capitoli di bilancio interessati. Un altro interrogativo riguarda la direzione amministrativa: dopo le dimissioni di Antonio Guerrieri, il 6 agosto, il Brotzu sarebbe...

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