(Adnkronos) - Con le accuse di tentato femminicidio e maltrattamenti in famiglia, a Bari la Polizia ha arrestato un pregiudicato che è accusato di aver tentato di dare fuoco alla ex moglie, lo scorso 9 ottobre. La squadra mobile ha eseguito un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Bari, in un'inchiesta coordinata dalla Procura di Bari.

Quel giorno gli agenti sono intervenuti nel centro di Bari dove era stato segnalato, da parte di un uomo con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio, un tentativo di dare fuoco alla ex moglie, prima cospargendola con alcool etilico su tutto il corpo e poi utilizzando un accendino che era caduto proprio nel momento in cui provava ad alimentare il fuoco dal pavimento. Ne è nata una breve colluttazione.

La donna, presa dallo sconforto e stanca delle continue vessazioni, avrebbe raccolto l'accendino e lei stessa avrebbe tentato di darsi fuoco. Solo l'intervento della sorella ha impedito la tragedia perché con rapidità ha utilizzato acqua per evitare conseguenze. La Polizia ha acquisito la denuncia ed ha esaminato dei filmati che avevano ripreso l'intera scena. Poi ha ricostruito i numerosi maltrattamenti, fisici e psicologici, subìti dalla donna già quando conviveva con l'indagato, maltrattamenti compiuti anche in presenza dei due figli minori. L'informativa ha portato all'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è stato rintracciato nella sua abitazione e poi accompagnato in carcere.