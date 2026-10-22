(Adnkronos) - Momenti di tensione a Losanna durante una manifestazione organizzata da gruppi giovanili contro il capitalismo. In un video diffuso sui social dall'account Swiss Alert, si vede un manifestante che avrebbe volontariamente urtato lo specchietto retrovisore di un'automobile rimasta bloccata lungo il percorso del corteo. L'automobilista è sceso alterato ed è stato circondato dai manifestanti ma l'intervento delle forze dell'ordine che seguivano il corteo ha riportato la calma e fatto risalire in auto il conducente. Le immagini hanno rapidamente alimentato il dibattito online, tra chi denuncia il gesto come un atto provocatorio e chi invita alla prudenza in attesa di chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

L'episodio arriva in un contesto di crescente mobilitazione dei movimenti giovanili della sinistra elvetica. Sull'esempio delle recenti proteste organizzate in Francia, la Gioventù Socialista e i Giovani Verdi stanno preparando nuove manifestazioni in diverse città della Svizzera.