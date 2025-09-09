Temptation Island, lunedì 15 settembre la puntata speciale: le anticipazioni

(Adnkronos) - Torna Temptation Island 2025 su Canale 5. Dopo il successo della scorsa edizione, conclusasi lo scorso 31 luglio con ascolti e numeri da record, il reality show torna in prima serata con uno speciale inedito. Il nuovo appuntamento intitolato 'Temptation Island... e poi... e poi' andrà in onda lunedì 15 settembre alle 21.20.

Lo speciale, condotto da Filippo Bisciglia, riporterà al centro dell'attenzione le sette coppie protagoniste della stagione conclusa, tra aggiornamenti e nuovi colpi di scena. Alessio e Sonia M., Antonio e Valentina, Rosario e Lucia, Angelo e Maria Concetta, Valerio e Sarah, Simone e Sonia B., Denise e Alessio torneranno per raccontare cosa è successo dopo il reality.

L'appuntamento è per lunedì 15 settembre alle 21.20 su Canale 5.

