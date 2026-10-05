Teatro Senza Quartiere in ricordo di Rahul Bernardelli - Notizie

Un omaggio al burattinaio Rahul Bernardelli, recentemente scomparso, con la Stagione 2026-2027 di Teatro Senza Quartiere organizzata dal Teatro del Segno al TsE di Is Mirrionis a Cagliari. Sette i titoli in cartellone dal 17 ottobre al 19 dicembre per la prima tranche poi, dopo le festività natalizie, si riparte in primavera con la seconda tranche che coincide con il decennale della rassegna, nata nel 2017."La Stagione Teatrale fa parte del progetto Teatro Senza Quartiere, per un quartiere senza teatro 2027-2026 - spiega il direttore artistico Stefano Ledda - e sono felice di poter annunciare che la convenzione con la Parrocchia di Sant'Eusebio è stata prorogata fino al 2030. Il TsE continuerà ad ospitare spettacoli e concerti, rassegne come Teatro e Marmellata, pensata per i più piccoli oltre a eventi come le pièce de Il Terzo Occhio del Cedac e altre iniziative, diventando sempre più un punto di riferimento culturale per il quartiere e per la città".Come sottolinea l'assessora alla Cultura del Comune di Cagliari, Maria Francesca Chiappe "nella visione di una città policentrica, non esistono differenze tra centro e periferie: il nostro obiettivo è distribuire e far fiorire ovunque la bellezza".Il sipario si apre il 17 ottobre alle 20.30 su Kalinka della Compagnia Nando e Maila, un coinvolgente spettacolo di nouveau cirque di e con Ferdinando D'Andria e Maila Sparapani; il 25 Il Circo Capovolto di e con Andrea Lupo, dal romanzo di Milena Magnani, sulle traversie di una famiglia rom nel 900 in Europa.Rossolevante presenta Abba Acuada, il 31 ottobre, con Silvia Cattoi, Juri Piroddi, sua la regia e Maria Giulia Cabiddu, fra teatro e poesia; il 14 novembre è di scena Francesco Abate con il recital Indegni, Quasi un Musical,...

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