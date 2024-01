Cagliari

Arrestato dalla polizia il padrone di casa



La polizia aveva notato un via vai sospetto in quella palazzina e dopo qualche giorno si è scoperto che un appartamento era stato trasformato in una piazza di spaccio. Il padrone di casa – un uomo di 40 anni, incensurato – è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi gli investigatori della Squadra mobile di Cagliari hanno effettuato degli appostamenti nella zona dello stabile e hanno avuto conferma dei sospetti iniziali.

Ieri mattina gli agenti hanno fatto irruzione nell’appartamento e hanno sequestrato 2 chilogrammi marijuana, in parte già confezionata in dosi, 8 panetti di hashish da cento grammi, dodicimila euro in contanti e del materiale per il confezionamento della droga.

L’uomo dopo l’arresto e le formalità in Questura è stato riportato a casa, ai domiciliari. Stamattina il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto, senza applicare misure cautelari.

