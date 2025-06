(Adnkronos) - 21 Giugno 2025_ Lexus ha organizzato cinque eventi di degustazione di vini italiani a Taiwan, ispirati alle isole mediterranee di Sardegna e Sicilia. I partecipanti hanno potuto assaporare vini pregiati, come il Turriga e il Cuordilava Etna Rosso, accompagnati da finger food appositamente creati per esaltare i sapori. L'evento, guidato dal sommelier Alex Tsai, ha offerto un'esperienza sensoriale unica, combinando cultura vinicola italiana e l'eleganza del marchio Lexus. La notizia è riportata da tvbs.com.tw. Lexus continuerà a promuovere esperienze culinarie e culturali, con un viaggio esclusivo in Italia previsto per agosto, che includerà visite a cantine e ristoranti stellati.