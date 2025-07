Swiatek cucina pasta con le fragole, la reazione 'scioccata' di Musetti

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti 'scioccato'... dalla pasta di Iga Swiatek. Il tennista azzurro, di scena nel Masters 1000 di Toronto, dove ha superato il secondo turno battendo in due set l'australiano James Duckworth con il punteggio di 7-5, 6-1, ha commentato una delle ultime 'creazioni' culinarie della polacca, fresca vincitrice di Wimbledon.

Nei giorni scorsi Swiatek aveva condiviso sui propri profili social una nuova ricetta, la pasta con fragole e yogurt, provocando la reazione, piuttosto esplicita, del tennista azzurro, scivolato al decimo posto del ranking Atp dopo il forfait per infortunio in semifinale al Roland Garros ed essere stato eliminato al primo turno a Londra. "Non fatemi commentare la pasta di Iga, perfavore", ha risposto Musetti a domanda diretta dei giornalisti di Tennis Channel, "penso che la mia reazione abbia detto tutto", ha concluso con un sorriso.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie