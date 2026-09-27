(Adnkronos) - Elettori svizzeri al voto per il referendum sull'"iniziativa sulla neutralità", sulla storica politica di neutralità, che è stata promossa da Pro Schweiz (Pro Svizzera). Sancita dalla Costituzione dal 1848, la neutralità della Svizzera è riconosciuta a livello internazionale. L'iniziativa chiede un'interpretazione più rigida del principio.

La modifica impedirebbe tra l'altro a Berna di imporre sanzioni contro Paesi che hanno avviato conflitti, ad eccezione di quelle decise dalle Nazioni Unite. I sostenitori delle modifiche ritengono renderebbero la Svizzera più sicura e rafforzerebbero la sua credibilità come mediatore neutrale. Chi è contrario all'iniziativa è convinto che oggi un Paese non possa trincerarsi dietro la neutralità.

La questione è tornata al centro del dibattito dopo l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. I sondaggi prima del voto davano il 'no' in vantaggio. I risultati dovrebbero arrivare nella notte.

La Svizzera vota oggi anche sull'iniziativa sull'alimentazione. Attesa una vittoria netta del 'no'. Negli ultimi sondaggi meno di un terzo delle persone interpellate era favorevole. L'iniziativa lanciata dall'ambientalista Franziska Herren e dalla sua associazione 'Acqua pulita per tutti' chiede in particolare che la Confederazione miri a un grado di autosufficienza alimentare di almeno il 70% entro dieci anni.

Inoltre, in nove cantoni gli elettori sono chiamati a esprimersi anche su temi locali. Tra gli appuntamenti più attesi, l'iniziativa che chiede una sostanziale diminuzione delle imposte nel Canton Vaud e l'estensione ai sedicenni del diritto di voto nei Grigioni.