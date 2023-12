Sui social un conto alla rovescia per l’omicidio dell’ex compagna: arrestato

Medio Campidano

La donna si era rivolta ai carabinieri perchè dopo la separazione lui la perseguitava

Non ha dato tregua all’ex compagna, al termine della loro relazione, arrivando addirittura a pubblicare su Facebook un countdown, fino al momento in cui avrebbe ucciso prima lei e poi se stesso.

I carabinieri – che in seguito alle inquietanti minacce avevano intensificato i controlli – sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. È accaduto ieri intorno alle 22, alla fermata dell’autobus che la donna avrebbe dovuto prendere per tornare a casa.

L’uomo – un sessantenne di un paese del Medio Campidano – l’aveva avvicinata e le aveva chiesto spiegazioni sulla fine della loro relazione: pretendeva di avere un ultimo incontro chiarificatore con lei. I militari sono intervenuti immediatamente e, dopo aver interpellato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari lo hanno dichiarato in arresto per il reato di “atti persecutori”.

Il sessantenne è stato portato nel carcere di Uta e nella stessa giornata l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere, sul presupposto della pericolosità del soggetto.

La ex compagna dell’arrestato, 37 anni, anche lei del Medio Campidano, lo scorso 8 novembre in una stazione carabinieri aveva presentato una richiesta di ammonimento da parte del questore di Cagliari nei confronti dell’uomo. La vittima aveva spiegato che, dopo aver deciso di interrompere la relazione sentimentale, il sessantenne aveva iniziato a perseguitarla, con appostamenti fuori dal luogo di lavoro e dall’abitazione.

Secondo la denuncia, quei comportamenti dell’uomo la facevano sentire perennemente controllata e l’avevano costretta a vivere in un costante stato di ansia e di paura, che la obbligava a cambiare il proprio stile di vita.

La donna aveva chiesto il supporto di conoscenti, parenti e amici per essere accompagnata a casa dopo il lavoro e aveva adottato ogni tipo di attenzione durante le normali occupazioni della vita quotidiana, nel timore che l’ex compagno potesse farle del male.

L’uomo l’aveva anche gravemente minacciata, vietandole di avvicinare altri uomini, con la frase “Tu prova e vedrai cosa ti succede”.

Durante il mese di novembre i carabinieri avevano predisposto una sistematica attività di vigilanza, sia presso il luogo di lavoro della donna, sia presso l’abitazione. Era intervenuta anche una vigilanza generica radio collegata, decisa dal prefetto di Cagliari in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. La donna, però, aveva ancora visto l’ex compagno per strada. Fino al pericoloso messaggio su Facebook con il countdown, che ha poi portato al fermo dell’uomo.

Martedì, 19 dicembre 2023