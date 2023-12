Su Gazetinu, mèrcuris 6 de nadale de su 2023

Emergèntzia sanidade, chèscias noas – Is problemas de sa sanidade in Sardigna, e no in Sardigna isceti, si faghent torrare a intèndere pro more de is dificultades mannas chi custu setore est connoschende. Problemas chi ònnia die amegant de iscumproare is malàidos in su prenotare is bìsitas, is analisi, is àteros esàmenes e fintzas pro otènnere una retzeta cun s’inditu de sa meighina chi serbit pro parare fronte a sa maladia, nòdida giai dae tempus meda. Segundu is resurtados de un’averiguadura noa bogados eris dae su Coordinamentu regionale chi in Sardigna ponet paris is comitados tzìvicos pro sa salude, in s’Ìsula nostra mancant unos 500 mèigos de meighina generale (nde diant serbire 1.200).

“Su 41,5 % de is ambulatòrios est bòidu”, denùntziat su Coordinamentu de is comitados sardos pro sa sanidade pùblica, chi in is meses passados at cuncordadu una filera de manifestatziones de pratza e corteos in totu sa Sardigna pro defensare sa sanidade pùblica e su diritu a sa salude. “Si non s’agatat unu rimèdiu comente si tocat, sa situatzione – giai mala – at a impeorare. In comunes meda mancat s’assistèntzia de base, is ambulatòrios de guàrdia mèiga sunt ismenguende o sunt reduende s’oràriu de abertura”.

Eris in Casteddu si sunt chesciados mèigos e infermieris, chi ant pigadu parte a una manifestatzione cuncordada dae unas cantas siglas sindacales, intra de custas Cimo e Nursing. Intra de is àteras cosas, is mèigos de su sindacadu Cimo-Fesmed domandant: unu pranu istraordinàriu de assuntziones pro parare fronte a sa mancàntzia grave de personale, sa detassatzione de una parte de sa paga, resursas bastantes pro s’annou de su cuntratu de traballu, sa depenalizatzione de s’atu mèigu e s’annuddadura de sa norma chi previdet de ismenguare sa pensione de is mèigos.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.