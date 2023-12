Su Gazetinu, mèrcuris 20 de nadale de su 2023

Is òrdines pro su Meressimentu de sa Repùblica in provìntzia de Aristanis – Deghe aristanesos si sunt seberados e ddos ant premiados cun is onorifitzèntzias de s’òrdine “Pro su Meressimentu de sa Repùblica Italiana”. Custos reconnoschimentos ddos dat su Presidente de sa Repùblica a chie s’est seberadu in carchi arte o faina, comente a is lìteras, s’economia, su voluntariadu, fainas filantròpicas e de bonucoro o in is carrieras tziviles e militares.

Su reconnoschimentu dd’ant otentu Giovanni Dessì, presidente de s’iscuadra feminile de botza a tambureddu “Aeden Santa Justa”; Mario Coppini, funtzionàriu in servìtziu in sa Prefetura de Aristanis; Mario di Rubbo, coordinadore regionale de is Consìgios comunales de is Pitzocheddos e su professore de Educatzione musicale, musitzista issu etotu e ghiadore de coros Salvatore Saba.

E, ancoras, Silvia Orrù, agente immobiliare e presidente de s’Ente pro is Cuntzertos “Alba Pani Passino”; Antonio Manca, professore de Educatzione musicale e musitzista; Carla Del Vais, archeòloga, professora universitària e diretora de su Museu tzìvicu “Giovanni Marongiu” de Crabas e s’architeta e diretora de su Museu Diotzesanu Arborensu Silvia Maria Oppo.

In fines, ant premiadu a Marco Ferrarelli, funtzionàriu in servìtziu in sa Prefetura de Aristanis e a Roberta Dessì, issa puru funtzionària in servìtziu in sa Prefetura de Aristanis e cavallera de su traballu. Is onorifitzèntzias ddas ant cunsignadas su prefetu de Aristanis Salvatore Angieri e is sìndigos de is Comunes in ue sunt nàschidos is premiados.

Nàschidu in su 1951, ma intradu in vigèntzia s’annu in fatu, s’òrdine “Pro su Meressimentu de sa Repùblica Italiana” est su primu intra de totu is òrdines natzionales e presentat is colores ruju e birde. In òrdine de importu dae su prus piticu a su prus mannu, ddoe sunt is grados de “Cavalleri”, “Ufitziale”, “Cummendadore”, “Grandu Ufitziale”, “Cavalleri de Rughe Manna” e “Cavalleri de Rughe Manna decoradu cun sa fune grussa”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.