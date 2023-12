Su Gazetinu, mèrcuris 13 de nadale de su 2023

Su Prèmiu Monteferru – Is mègius produsimentos de ògiu ddos ant premiados in sa sessione Shelf Life de su Cuncursu natzionale Monteferru 2023: lòmpidas dae totu Itàlia, is siendas produsidoras eris – 12 de nadale – si sunt addobiadas in is lògias de su Cramu de Aristanis pro si-nche leare su prèmiu.

In sa setzione Monocultivar su primu prèmiu dd’ant assignadu a s’ògiu Ispìritu Sardu Alphabetum de sa sienda Masoni Becciu de Biddacidru. E cussa sienda etotu at bintu fintzas sa setzione de su Biològicu cun s’ògiu Ispìritu Sardu.

Intra de sa genia de ògiu Dop-Igp si sèberat su primu prèmiu assignadu a su Dop Chianti Clàssicu de La Ranocchiaia di Santu Cascianu in Badde de Pesa, in provìntzia de Firentze. In sa setzione Pluricultivar at bintu s’Agrìcula Desideri Massimo Daniele de Larcianu, in provìntzia de Pistòia, cun su produsimentu La Cavallina Bio.

Pro su chi pertocat su Prèmiu pro is Prentzadores, in sa categoria Dop/Igp at bintu su Costa de is Olias de is Oliaresos Badde de su Tzedrinu de Orosei, pro sa categoria Bio at bintu su Sant’Andria La Semidana de sa Prentza Artesana Sandro Chisu de Orosei, su prèmiu in sa categoria Monocultivar dd’at bintu su Nuragikus Semidana de sa sienda Medda di Barùmini; mentras su prèmiu pro is Pluricultivar dd’at bintu su Salutaris Evo Bio Igp Toscanu de sa Sotziedade agrìcula Buonamici Unipersonale de Fiesole, in provìntzia de Firentze.

Ma ddoe at istadu fintzas mentovos de onore, assignados a sa Prentza Casale di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) pro s’Ipogeo Ogliarola; a Franco Ledda de Aristanis pro s’ògiu S’Ard Semidana; e a su Riserva Dop Sardigna de is Eredes Giuseppe Fois de S’Alighera. Is premiatziones sunt acabbadas cun su reconnoschimentu de una dosina de mentovos de onore a prentzas sardas e de totu Itàlia.

Ma s’addòbiu est istadu fintzas s’ocasione pro assignare un’àteru reconnoschimentu de importu: Aristanis, difatis, at retzidu sa bandera de Tzitade de s’ògiu, intrende aici in custu assòtziu.

