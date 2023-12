Su Gazetinu, martis 5 de nadale de su 2023

Sa calidade de sa vida in Sardigna – Il Sole 24 Ore ocannu puru at publicadu sa classìfica in contu de sa calidade de sa vida de is provìntzias italianas: lòmpida a sa de 34 editziones, tirat una fotografia a sa situatzione de s’Itàlia, chi si mustrat semper prus partzida.

Is categorias sunt ses – “Richesas e consumos”, “Afàrios e traballu”, “Demografia, sotziedade e salude”, “Ambiente e servìtzios”, “Giustìtzia e seguresa” e “Cultura e tempus lìberu” – e cun issas si fràigat una classìfica generale cun 107 provìntzias.

Sa prima provìntzia sarda chi s’agatat in sa graduatòria de acabbu est Casteddu in su de 23 postos, chi perdet chimbe postos cunforma a su 2021/2022. Aristanis imbetzes de postos nd’at balangiadu chimbe, lompende a su de 65 postos. Duos postos a suta, in su nùmeru 67, ddoe agatamus Nùgoro, chi at balangiadu sete positziones cunforma a ocannu passadu. Is ùrtimas duas provìntzias sardas presentes sunt sa de Tàtari, in su de 77 postos, chi perdet oto positziones, e su Sud de Sardigna in su de 93 postos, cun ses iscaleris in mancu cunforma a ocannu passadu.

Castiende is classìficas partziales, pro su chi pertocat “Richesas e consumos” is provìntzias sardas si ponent in custos postos: in su de 58 sa de Casteddu, in su de 82 Tàtari, in su de 84 Aristanis, in su de 85 Nùgoro e in su de 103 sa provìntzia de su Sud de Sardigna.

In sa setzione “Afàrios e traballu” Casteddu est andada bene, lompende in sa de chimbe positziones, mentras Nùgoro est lòmpida a su de 30 postos, su Sud de Sardigna a su de 52, Tàtari a su de 55 e Aristanis a su de 58. Pro su chi pertocat sa “Demografia, sotziedade e salude” sa prima est torra Casteddu, chi s’agatat in su de 19 postos, sighida dae Tàtari in su de 95, Nùgoro in su de 100, Aristanis penùrtima e su Sud de Sardigna ùrtima in su de 107 postos.

Pro “Ambiente e servìtzios” Aristanis nche brincat in artu de sa classìfica, lompende a su de duos postos, sighida dae Nùgoro in su de 18, Casteddu in su de 40, su Sud de Sardigna in su de 85 e Tàtari in su de 88. Aristanis at pèrdidu su primu postu comente a provìntzia prus segura de Itàlia, mentras Casteddu lompet a su de 38 postos, su Sud de Sardigna a su de 41, Nùgoro a su de 43 e Tàtari a su de 54.

In fines, pro su chi pertocat sa “Cultura e su tempus lìberu”, Casteddu est sa prima provìntzia sarda in su de 21 postos, sighida dae Tàtari in su de 45, Nùgoro in su de 70, su Sud de Sardigna in su de 84 e Aristanis in su de 89.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.