Su Gazetinu, martis 5 de martzu de su 2024

Sa Sardigna s’at a furriare a èssere un’istèrrida de pannellos solares? – Is paesàgios de s’ìsula diant pòdere mudare a lestru: oe ddos piessignant cungiados prenos e lassados a cruu, pasturas, in is annos imbenientes cussòrgias meda si diant pòdere fàghere a istèrridas de pannellos fotovoltàicos cun is impiantos agrivoltàicos.

Segundu is contos de su Tzentru pro is istùdios agrìculu, prus de 200.000 ètaros de terras bellas a prenare sunt ogetu de interessu de is siendas natzionales e europeas pro su produsimentu de energia dae fontes annoàbiles.

Is dificultades de su setore agrìculu de seguru no agiudant, pro ite ca sunt medas is professionistas de custu setore chi bient in s’investimentu energèticu una seguresa pro su tempus benidore. “Sunt is massajos etotu chi donant cun praghere is terras issoro a prètziu de 3 o 4 mìgia èuros a ètaru a s’annu. Dende a pesone 10 o 15 ètaros unu massaju s’assegurat un’intrada dae 30.000 a 45.000 mìgia èuros a s’annu: a bortas unu si pigat su seguru pro sa pensione o, comente si siat, tenet un’intrada segura”, narat su presidente de su Tzentru, Tore Piana.

E mancari no