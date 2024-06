Su Gazetinu, martis 4 de làmpadas de su 2024

Sa poberesa in Sardigna – Una parte de tres de is sardos est in arriscu de poberesa o de esclusione sotziale. Est su chi nde essit a pìgiu dae su cuadru tràgicu pintadu dae sa relata de s’Assòtziu Natzionale de is Antzianos e de is Pensionados de Confartesania Sardigna, chi movet dae sa rilevadura fata dae s’ISTAT pro is duos annos 2022-2023.

Castiende is pertzentuales, su 32,9% de sa populatzione de sa Sardigna in su 2023 est istada in arriscu, cun un’ismèngua cunforma a sa mèdia de su 2022 de su 36,4%, ma a subra meda de sa mèdia natzionale de su 22,8% pro s’annu apenas passadu.

Un’àteru allarme pertocat s’analizu de su nùmeru de is sardos in cunditziones de mancamentu grave materiale e sotziale: in su 2023 est lòmpidu a su 6,9%, cun una crèschida de su 0,2% cunforma a s’annu in antis e cun unu datu a subra de sa mèdia natzionale, firma a su 4,7%.

“Sunt nùmeros chi faghent atzutzuddire, pro ite ca iscòviant chi una parte de tres de sa populatzione sarda tenet ònnia die sa dificultade de mandigare bene, de si curare, de