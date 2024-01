Sa chèscia de is traballadores de su sartu – Dae su mundu de is traballadores de su sartu si torrat a pesare sa chèscia. Su 25 de ghennàrgiu is traballadores de su setore agrìculu e zootècnicu de s’Ìsula si sunt addobiados in Tramatza pro s’assemblea regionale a ue ddoe ant pigadu parte unas 200 persones e in ue est nàschida sa proposta de firmare su portu de Casteddu.

Sa die istabilèssida est oe, martis 30 de ghennàrgiu. In su surcu de sa chèscia manna chi s’est pesada in Europa, s’invitu mòvidu dae Tramatza s’isparghet a totu is traballadores de custu setore, invitados a “gherrare” e a istorbare e pònnere barrancos a sa distributzione isparta e a is tzentros cummertziales chi balàngiant isfrutende su traballu de is traballadores.

Su 25 de ghennàrgiu is chi ant pigadu parte a s’assemblea ant fatu fintzas un’àtera cosa: ant firmadu a manera simbòlica su tràficu in s’Istatale 131.

Pro lunis 12 de freàrgiu, imbetzes, est in programma una chèscia regionale de su setore agrìculu cuncordada dae s’assòtziu “Tzentru pro is istùdios agrìculos Sardigna”. Is manifestantes ant a fàghere intèndere sa boghe issoro in dae in antis de s’Assessoradu regionale de s’Agricultura de Casteddu e a is seas territoriales de s’Agentzia regionale pro s’agiudu a s’agricultura de Aristanis, Nùgoro, Igrèsias e Tàtari.

Sa punna est sa de apretare s’atentu e s’interessu de sa gente in contu de is dificultades chi amegat de connòschere su setore primàrgiu de s’Ìsula, un’agricultura allupada dae is dèpidos e dae is ritardos in is pagamentos, a manera de nde ischidare sa cuscièntzia de is polìticos.

“Semus cumbintos chi in Sardigna su traballu in su sartu potzat tènnere ancoras unu benidore e pro cussu amus cuncordadu una manifestatzione de chèscia regionale chi cheret èssere fintzas unu lamentu de dolore, chi depet serbire pro apretare s’atentu de is istitutziones regionales e natzionales”, decrarat su presidente de su “Tzentru pro is istùdios agrìculos Sardigna”, Tore Piana. “Amus a dare a totu is candidados pro sa càrriga de presidente de sa Regione una proposta nostra pro agatare una solutzione a is problemas de s’agricultura e de sa pesamenta de su bestiàmene in Sardigna”, narat Piana.

Antoni Nàtziu Garau

