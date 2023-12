Su Gazetinu, martis 12 de nadale de su 2023

Sa provìntzia de Aristanis terra de isportivos de giudu – Sa provìntzia de Aristanis sighit a si seberare pro s’abilesa de is atletas suos: dae su Pugiladu passende peri is Artes martziales, fintzas a su Wingfoil, sa provìntzia sighit a incungiare prèmios de importu.

Movende dae su Wingfoil, friscu friscu sunt is prèmios bintos dae Maddalena e Nicolò Spanu, sorre e frade: in is regatas de acabbu de Jericoacoara, in Brasile, Maddalena at bintu s’oro mundiale, mentras su frade sa medàllia de prata. Custos reconnoschimentos de campiona feminile de su mundu e vitze-campione maschile sunt su resurtadu de unu caminu longu fatu in giru peri su mundu, cumentzadu in Abu Dabhi e sighidu in su Lagu de Garda e, a pustis, in Isvìtzera e in Grètzia.

Resurtados bellos fintzas pro su Judo Terraba in is campionados regionales de Arborea e in cussos natzionales de Òstia. Dae sa tzitade de fundatzione, in ue ant fatu a trivas prus de 200 atletas de Judo, sunt lòmpidos duos prèmios de oro pro Cristian Loi e Mattia Manca, unu de prata pro Eleonora Loi e duos de brunzu pro Emma Abdellatif e Sofia Abdellatif.

Dae su Làtziu, imbetzes, nd’est torradu cun in butzaca su de duos prèmios Alessio Loi, chi at pigadu parte a sa categoria Noeddos B +81 chilos: s’atleta at bintu duas garas de tres, cun presu mannu de su tècnicu Giovanni Spanu.

Ma fintzas is atletas de Kickboxing de sa Golden Rule Academy de Aristanis sunt andados bene meda in is campionados regionales Criterium de Cabuterra, in ue ant bintu noe medàllias: cussas de oro ddas ant bintas Fabio Orru e Lorenzo Di Matteo; tres de prata ddas ant bintas Luca Salis, Gabriele Chirra e Gian Nicola Melinu. In fines, su brunzu si dd’ant balangiadu Andrea Zeddita, Christian Marras, Riccardo Atzeni e Gioia Madau, chi tenet 8 annos apenas.

Un’àtera bìnchida bella est sa de Soris Claudius Lacatus, su pùgile de sa Corner Gym Box, sotziedade de Aristanis. Lacatus at bintu in sa de ses e ùrtima torrada, cun su ko de s’aversàriu forte Mario Giovanni Zolli, atleta pulliesu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.