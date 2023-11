Su Gazetinu, lunis 27 de onniasantu de su 2023

S’aeroportu de Fenosu – Est unu contu turmentadu su de s’aeroportu de Fenosu: a pustis chi ddoe sunt passadas chentinas de passigeris, dae 13 annos est serradu. Dae una pariga de chidas, però, si nde torrat a faeddare e, a su chi paret, diat pòdere àere unu tempus benidore nou.

Su 6 de onniasantu s’assessore regionale de is Trasportos Antonio Moro at annuntziadu paris cun su Comune de Aristanis sa voluntade polìtica de torrare a abèrrere s’aeroportu. S’assessore at naradu chi s’infrastrutura s’agatat in unu logu istratègicu pro totu sa Sardigna. S’istocada, però, est lòmpida dae su consigieri regionale Alessandro Solinas, capugrupu de su Movimentu de is 5 Isteddos in Consìgiu regionale, chi at presentadu una domanda de auditzione de s’assessore etotu e de sa sotziedade chi gestit s’aeroportu pro cumprèndere mègius ite si ddoe podet fàghere e ite ideas tenent sa Sogeaor e sa Regione pro ddu torrare a abbiatzare.

Passadas duas chidas, in su Comune de Aristanis ddoe ant fatu un’addòbiu a ue ddoe ant pigadu parte su sìndigu de Aristanis Massimiliano Sanna, s’assessore regionale Moro e is sòtzios betzos de sa Sogeaor, prontos a si torrare a fateriare pro dare una vida noa a s’aeroportu. “Non si podet suportare chi un’infrastrutura fata cun dinari pùblicu abarret serrada, sena de isboligare sa tarea chi tenet, est a nàrrere de fàghere a aeroportu pro totu sa Sardigna de mesu”, at torradu a nàrrere s’assessore Moro.

Una pariga de dies a pustis de cussu addòbiu, comente si siat, un’àteru protagonista at pesadu sa boghe sua: sa Aeronike. Sa sotziedade chi tenet sa majoria de is atziones in sa Sogeaor, difatis, domandat prus informos e un’interessamentu suo prus fungudu in contu de su chi s’at a detzìdere pro s’aeroportu. “Bisòngiat de si-nde regordare de is faddinas fatas in su tempus passadu, pro evitare de ddas torrare a fàghere. Custu pro ite s’aeroportu de Aristanis-Fenosu si potzat furriare a èssere una resursa a servìtziu de sa comunidade, de is siendas e de is trasportos de Sardigna”, at naradu s’amministradore Riccardo Faticoni.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.