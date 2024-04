Su Gazetinu, chenàbura 12 de abrile de su 2024

Dae sa Sardigna a su Brènneru pro amparare is màndigos italianos ischietos – Duas dies de chèscia in sa sedda de su Brènneru contras de is produsimentos italianos farsos, est a nàrrere is màndigos fatos in s’èsteru ma bèndidos comente a italianos. S’8 e su 9 de abrile deghe mìgia massajos arribados dae totu Itàlia ant domandadu prus trasparèntzia e sa firmada de is produsimentos foras dae is làcanas de s’UE chi no respetant is pròpios istandard de produsimentu, assegurende aici su printzìpiu de is règulas che a pare. In su Brènneru ddoe fiat presente fintzas Coldiretti Sardigna cun chentinas de massajos de ònnia parte de s’ìsula, chi ant pesadu sa boghe issoro pro defensare is produsimentos sardos e italianos dae su perìgulu de is importatziones non trasparentes.

In is ùrtimos deghe annos, is importatziones de cosa de papare e de bufare sunt crèschidas de su 60%, lompende a su record de 65 milliardos de èuros. E custu at nòghidu meda a s’economia agrìcula e agroalimentare de is siendas in Sardigna e in Itàlia.

“Semus andados a su Brènneru pro defensare su traballu nostru”, at decraradu su presidente de Coldiretti Sardigna, Battista