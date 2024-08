"Strumento di tutela per le forze dell'ordine"

Luigi Pettineo, segretario generale del Sindacato Indipendente Carabinieri (Sic), ha espresso soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento inserito nel Ddl Sicurezza riguardante l’uso delle bodycam sulle divise delle forze dell’ordine. “Apprendiamo con soddisfazione che il Governo ha approvato l’emendamento, inserito nel Ddl Sicurezza, relativo all’uso delle bodycam sulle divise degli operatori delle forze dell’ordine. Questo valido strumento assicurerà una maggiore tutela agli operatori di polizia e, allo stesso tempo, consentirà all’autorità giudiziaria di valutare con obiettività il comportamento tenuto dagli operatori di polizia ed acquisire elementi certi ed incontrovertibili su eventuali condotte illecite – ha affermato Luigi Pettineo, segretario generale del Sindacato Indipendente Carabinieri -. Il nostro più sentito ringraziamento va a questo Governo, per il concreto impegno volto a migliorare la sicurezza nazionale”. L’adozione della bodycam, secondo il Sic offrirà maggiori tutele per i servitori dello Stato rispondendo al contempo alla crescente richiesta di trasparenza da parte dei cittadini. Uno strumento di fatto imparziale, in grado di fornire prove inconfutabili ed inoppugnabili circa la condotta di chiunque, con riduzione, tra

