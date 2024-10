Stretta nel mondo del porno, per accedere ai siti servirà lo Spid

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha confermato che, a partire dal 2025, per accedere ai siti porno sarà necessario un sistema di verifica dell’età. Tuttavia, contrariamente a quanto si pensava inizialmente, non sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica). Secondo quanto chiarito dall’Agcom, il controllo dell’età potrà avvenire attraverso diverse soluzioni tecnologiche. I fornitori di contenuti per adulti potranno optare per software da installare su smartphone o computer, o utilizzare sistemi online per la verifica. Questa flessibilità consente alle piattaforme di scegliere le soluzioni più adatte alle loro esigenze operative. Ad esempio, alcune piattaforme potrebbero sviluppare applicazioni dedicate che consentono una rapida autenticazione, permettendo agli utenti di dimostrare la propria età senza dover presentare documenti fisici. La responsabilità dell’applicazione di queste nuove normative ricade sui singoli fornitori di contenuti, i quali dovranno garantire la privacy degli utenti. È importante sottolineare che non saranno obbligati a raccogliere informazioni personali sui visitatori o sui servizi per i quali richiedono

