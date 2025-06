(Adnkronos) - Diventa definitiva la condanna a 20 anni di reclusione per uno degli scafisti del barcone carico di migranti che naufragò la notte del 26 febbraio del 2023 a Cutro, provocando la morte di 94 persone, 35 delle quali minorenni. I giudici della prima sezione penale della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato da Gun Ufuk, cittadino turco, contro la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che lo aveva condannato alla pena di 20 anni di reclusione e al risarcimento per oltre 3 milioni di euro nei confronti delle parti civili costituite. L’uomo era imputato per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, naufragio colposo e morte come conseguenza di altro reato.