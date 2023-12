Stop alla pesca illegale a Mar’e Pontis: la Prefettura dispone più controlli

Oristano

Ieri un vertice presieduto dal prefetto Angieri

Più controlli per contrastare la pesca di frodo nello stagno Mar’e Pontis, a Cabras. Se ne è parlato ieri in Prefettura, in un vertice presieduto dal prefetto Salvatore Angieri, con le forze di polizia, il sindaco di Cabras Andrea Abis, i comandanti della Capitaneria di porto di Oristano e della Forestale e i rappresentanti del Nuovo Consorzio Cooperative Pontis di Cabras.

“La situazione è attentamente seguita e monitorata dalle forze dell’ordine”, ha sottolineato il prefetto Angieri, che ha disposto lo svolgimento di servizi mirati e congiunti tra le forze di polizia, la Capitaneria e la Forestale per prevenire e contrastare gli atti predatori.

A margine della riunione, Angieri ha evidenziato l’importanza della collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e della tempestiva denuncia degli atti criminosi “per il raggiungimento di migliori risultati nel contrasto dei fenomeni di illegalità”.

Di pesca di frodo si era parlato anche dieci giorni fa, nel corso di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. In quella sede il prefetto aveva proposto anche l’impiego di guardie giurate ittico-venatorie a supporto dell’attività delle forze dell’ordine.

Venerdì, 22 dicembre 2023