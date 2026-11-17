(Adnkronos) - Il centrodestra è pronto a presentare alla Camera un emendamento al Decreto Sicurezza che introduce il divieto assoluto di utilizzo dei social network per i ragazzi fino ai 13 anni.

Il testo riprende il ddl messo a punto da due parlamentari, Lavinia Mennuni di Fratelli d’Italia e Marianna Madia di Italia Viva, che era stato già notificato alla Commissione Ue.

L'annuncio dovrebbe essere ufficializzato domani dalla maggioranza. Dopo "mesi di lavori, discussioni, audizioni - dice all'Adnkronos la senatrice Mennuni- finalmente il Parlamento italiano approverà una norma che prevede una regolamentazione per l'accesso dei minori ai social network". Sono "fiera che questo lavoro per il disegno di legge Mennuni-Madia, firmato insieme ai componenti della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza e a tutti i gruppi parlamentari si tramuti velocemente in una legge concreta".

L'esponente Fdi spiega: "A seguito dello stop di Bruxelles a legiferare in materia, a parer mio sbagliato e limitante della sovranità nazionale degli Stati membri, se già ormai più di un anno fa non avessimo proceduto alla notifica del nostro testo, oggi non sarebbe stato possibile apportare questo emendamento e non sarebbe stato possibile quindi proteggere in anticipo migliaia e migliaia di giovanissimi. Non posso, ancora una volta non esprimere tutta la mia soddisfazione. Evidentemente ci avevamo visto giusto e i minori, nella dimensione digitale, vanno tutelati".

"Esprimo il mio pieno sostegno all’iniziativa legislativa, fortemente voluta dall’esecutivo, volta a regolamentare l’accesso dei minori ai social network" dice Barbara Berlusconi, figlia del fondatore di Forza Italia e presidente della Fondazione Barbara Berlusconi che si batte da tempo per la limitazione dell'uso dei social per i minori. "La tutela delle nuove generazioni nell’ambiente digitale rappresenta una priorità educativa e sociale che chiama in causa la responsabilità delle istituzioni, delle famiglie e delle piattaforme tecnologiche. Non si tratta di frenare l’innovazione, ma di coniugare le straordinarie opportunità offerte dalla tecnologia con il diritto dei più giovani a una crescita serena ed equilibrata. Come madre e come presidente di una Fondazione che ha posto l’educazione al centro della propria missione, ritengo che questa iniziativa rappresenti un importante passo nella giusta direzione e auspico che possa raccogliere la più ampia condivisione parlamentare".

“Stabilire un’età minima per accedere ai social network è una misura giusta, a tutela dei minori e richiesta dalle famiglie. E infatti avevamo un testo di legge bipartisan pronto da mesi e già notificato a Bruxelles da molto tempo, che il governo ha di fatto osteggiato e fermato in Parlamento" dice dice Marianna Madia, deputata di Iv-Casa Riformista. "Se oggi, come apprendiamo dai media, la presidente Meloni decide che invece questa misura è urgente, va bene così”.

“Sarebbe stato molto meglio non doverlo inserire in un Decreto Sicurezza, quindi legarlo a una emergenza di ordine pubblico quando si tratta piuttosto di difendere bambini e preadolescenti dall’invadenza delle piattaforme digitali. Ma, evidentemente, questo governo è capace di andare avanti solo con questi sistemi improvvisati. Anche per fare in modo che la norma sia giusta, equilibrata ed efficace com’era nel nostro progetto di legge, presenterò io stessa un emendamento al Decreto sicurezza che ricalcherà i contenuti di quel testo”, conclude.

È "condivisibile la proposta di vietare i social network sotto i 13 anni". Le evidenze scientifiche "ci indicano quanto sia importante proteggere i bambini e gli adolescenti dai rischi connessi a un utilizzo precoce e non regolato delle piattaforme digitali. Come società, come genitori e come educatori dobbiamo recuperare anche la capacità di dire di no. Porre dei limiti non significa privare i ragazzi di qualcosa, ma assumersi la responsabilità di tutelare la loro salute psicologica e accompagnarli nel percorso di crescita". Così Ivan Iacob, segretario generale di Aupi, Associazione unitaria psicologi italiani, commenta l'annuncio di un emendamento al Decreto Sicurezza che introduce il divieto assoluto di utilizzo dei social network per i ragazzi fino ai 13 anni.

"Crediamo però che un divieto, per quanto giusto e necessario - precisa l'Aupi in una nota - non possa essere sufficiente. È fondamentale affiancare al provvedimento una serie di interventi informativi, formativi ed educativi rivolti alle famiglie, alla scuola e a tutte le realtà che si occupano di minori. Dobbiamo aiutare i genitori, gli insegnanti e gli educatori a comprendere le ragioni di questi limiti, a conoscere i rischi legati all'utilizzo delle tecnologie digitali e a sviluppare strumenti educativi adeguati. Il limite deve diventare un'occasione per costruire maggiore consapevolezza e una responsabilità condivisa, non rimanere semplicemente un divieto imposto per legge".

Come Aupi, si legge, "riteniamo inoltre importante istituire un Osservatorio nazionale permanente sull'impatto delle tecnologie digitali sulla salute psicologica dei minori, che possa monitorare il fenomeno e orientare gli interventi di prevenzione sulla base delle evidenze scientifiche. La politica ha il compito di stabilire regole a tutela dei minori, ma ha anche la responsabilità di creare le condizioni affinché queste regole acquistino un significato educativo e sociale. Il divieto può rappresentare un primo passo importante, ma la vera sfida è costruire attorno a quel limite una cultura condivisa della prevenzione e della tutela della salute psicologica delle nuove generazioni".