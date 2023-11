Stategie per lo sviluppo dell’impresa: ad Arborea un incontro formativo col Rotary Club

Arborea

Attenzione al fattore umano: confronto con gli esperti



Una serata dedicata alle aziende e il loro sviluppo con l’evento formativo gratuito “Rotary e imprese”, organizzato dalla sezione del Terralbese del Club. L’appuntamento è per il 1° dicembre alle 16 nel teatro dei Salesiani di Arborea.

Durante l’incontro prenderanno la parola numerosi esperti. Gli avvocati Valerio Martis e Ezio Ullasci parleranno di “Strategia e consulenza legale”. L’economista, formatore e auditor Luca Sechi proseguirà sul tema “ Il nuovo codice della crisi d’impresa”.

Nicola Fabbri, amministratore delegato della “Tirso – Logistica Mediterranea” (vincitrice del premio “Best managed company Deloitte 2021-22”) affronterà l’argomento “Rendere l’azienda human-centric”.

Si chiuderà con “La diversity inclusion come risorsa”, in un intervento collettivo svolta da Miriam Carboni (consulente del lavoro e imprenditrice), Claudia Rabellino (avvocata, autrice e presidente della Commissione comunicazione Distretto Rotary 2080) e Vanessa Dametto (chief happiness officer del Gruppo Tirso).

“Tra i benefici legati all’evento, l’acquisizione di conoscenze pratiche e strategie chiave per affrontare la crisi d’impresa, lo scoprire come rendere la vostra azienda più concentrata sulle persone, un elemento cruciale per il successo a lungo termine”, spiega Desirée Vagnozzi, dalla segreteria del Rotary Club del Terralbese. “Poi ancora apprendere come l’inclusione della diversità possa essere un catalizzatore per il successo aziendale”.

“Questo evento è più di una conferenza: è un’opportunità unica di apprendimento e networking”, conclude Vagnozzi. “Le imprese avranno la possibilità di interagire con esperti di settore di altissimo livello, condividere le proprie idee e apprendere le strategie vincenti che stanno plasmando il futuro del mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è fornire non solo informazioni di valore, ma anche ispirazione e motivazione per affrontare le sfide del mondo imprenditoriale con successo. Non perdete l’opportunità di essere parte di questa esperienza. Vi aspettiamo numerosi per una giornata intensa di apprendimento, connessioni significative e ispirazione”.