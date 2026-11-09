(Adnkronos) - Starbucks ha annunciato l'intenzione di assumere 7.500 nuovi baristi nel Regno Unito nei prossimi cinque anni, in seguito a una profonda riorganizzazione del colosso del caffè. L'azienda sta attraversando una fase di importante rinnovamento sotto la guida di Brian Niccol, un processo che lo scorso anno ha portato alla chiusura di decine di punti vendita nel Regno Unito. Tuttavia, il mese scorso l'amministratore delegato ha dichiarato che l'attività è in una fase di solida crescita e punta a un'ulteriore espansione, dopo due anni dedicati alla semplificazione del menu, agli investimenti nel personale e a una revisione delle operazioni volta a migliorare il servizio. A marzo, l'azienda aveva reso noto il piano di aprire 500 nuovi punti vendita in tutto il Paese entro il 2031.

La catena con sede a Seattle ha comunicato che tale espansione comporterà una campagna di assunzioni, che andrà ad aggiungersi all'attuale organico di oltre 18.000 dipendenti. L'azienda ha precisato che il piano di assunzioni si concentrerà in particolare nelle Midlands, nel nord dell'Inghilterra, in Galles e in Scozia, nell'ottica di favorire un'ulteriore crescita nelle aree settentrionali. Questi piani di assunzione giungono nonostante l'aumento del costo del lavoro per le imprese: nel bilancio presentato il mese scorso, il governo ha infatti confermato che, a partire da aprile del prossimo anno, il salario minimo nazionale aumenterà del 3,9%. Darren King, vicepresidente e amministratore delegato di Starbucks nel Regno Unito, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di creare migliaia di nuovi posti di lavoro nel Regno Unito nei prossimi cinque anni, offrendo nuove opportunità alle comunità di tutto il Paese, mentre continuiamo a investire e a crescere qui".

"Al centro della nostra strategia 'Back to Starbucks' c'è l'ambizione di creare un ambiente in cui le persone possano acquisire competenze, far progredire la propria carriera e sentirsi parte di una squadra". ''Ci stiamo impegnando a fondo per favorire l'inserimento di un maggior numero di giovani in queste posizioni, rendendo innanzitutto i ruoli di ingresso il più accessibili possibile.Non è richiesta alcuna esperienza pregressa nel settore: fin dal primo giorno, forniremo la formazione e il supporto necessari''. Starbucks è uno dei principali datori di lavoro per i giovani nel Regno Unito: oltre la metà del personale impiegato nei punti vendita gestiti direttamente dall'azienda ha meno di 24 anni.