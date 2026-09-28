(Adnkronos) - Portare l'esperienza di marca oltre il semplice momento di consumo, intercettando il bisogno crescente delle persone di dedicare tempo a sé stesse, al benessere e ritornare alla routine quotidiana dopo la fine della pausa estiva. Nasce da questo obiettivo Youtine Days, la nuova campagna autunnale sviluppata da Starbucks, brand gestito in Italia dal Gruppo Percassi, insieme a M+C Saatchi Europe. L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare il concetto di "third place", che da sempre caratterizza Starbucks, ossia uno spazio che va oltre la casa e il lavoro e che offre alle persone l'opportunità di dedicare tempo di qualità a sé stesse e alle proprie passioni.

Il nome "Youtine" nasce dall'unione delle parole "You" e "Routine" e parte da un'idea semplice: con la fine dell'estate e il ritorno agli impegni quotidiani, è importante ritagliarsi spazi dedicati a ciò che fa stare bene. La campagna invita le persone a trovare tempo per sé stesse all'interno della routine quotidiana, trasformando una pausa ordinaria in un momento dedicato ai propri interessi, alle proprie passioni e alle relazioni con gli altri.

Il progetto prende vita attraverso una serie di appuntamenti che accompagneranno tutta la stagione autunnale. Le attività si svolgeranno infatti all'interno degli store Starbucks, rendendo il punto vendita parte integrante dell'esperienza e traducendo concretamente il concept della campagna in occasioni di incontro e partecipazione.

Il programma si sviluppa attorno a quattro aree di interesse dedicate al benessere e alla condivisione. Il filone wellness prevede sessioni di yoga; quello culturale un tour nazionale di book club guidato da Simone D'Ercole, tra i content creator italiani più seguiti tra gli specializzati in contenuti letterari; l'area DIY & Crafting sarà incentrata principalmente su workshop di crochet. Infine, la musica entrerà negli store grazie a un programma di performance live dedicato ad artisti emergenti, arricchendo l'esperienza Starbucks con momenti di intrattenimento e condivisione. Nell'ambito dell'iniziativa giovani musicisti avranno l'opportunità di esibirsi per una settimana all'interno degli store Starbucks di Bologna e Verona, in spazi appositamente allestiti.

"Youtine Days nasce dalla volontà di rafforzare il ruolo dei nostri store come luoghi accoglienti in cui le persone possano prendersi una pausa dalla quotidianità, sentirsi parte di una comunità e dedicare tempo a ciò che amano" - dichiara Vincenzo Catrambone, General Manager Starbucks Italia. " Con questo progetto vogliamo trasformare concretamente i nostri spazi in luoghi di incontro e condivisione, dove coltivare interessi, scoprire nuove passioni e creare connessioni autentiche con gli altri. Si tratta di un percorso che portiamo avanti attraverso iniziative sempre nuove, con l'obiettivo di offrire esperienze capaci di andare oltre il momento del consumo e rendere i nostri store luoghi sempre più vicini alle persone e alle comunità in cui operiamo."

L’iniziativa accompagna il lancio delle nuove referenze stagionali autunnali di Starbucks, parte integrante dell'esperienza. A supporto dell'attivazione in-store, è prevista anche un'attività di media plan con creatività multisoggetto che contrappongono la frenesia della routine al momento di stacco offerto da Starbucks.