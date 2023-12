“Spiriti e dei nella Sardegna preistorica”, un incontro al museo di Cabras

Cabras

Anthony Muroni dialogherà con gli autori del libro, Giorgio Murru e Nicola Castangia

Venerdì prossimo, 29 dicembre, sarà presentato a Cabras il libro di Giorgio Murru e Nicola Castangia “Spiriti e dei nella Sardegna preistorica”, pubblicato da Carlo Delfino Editore. Appuntamento alle 18 nella sala Paesaggio del museo civico “Giovanni Marongiu”.

L’appuntamento fa parte della rassegna “I Venerdì al Museo” ideata dalla Fondazione Mont’e Prama. Gli autori dialogheranno con il presidente della Fondazione, Anthony Muroni. È prevista anche la partecipazione dell’editore Carlo Delfino.

La prefazione del libro è curata dal giornalista Pietro Pruneti, storico direttore di “Archeologia viva”. La presentazione arriva a Cabras, dopo essere stata proposta in giro per l’Italia e in Europa e aver riscosso molto successo in luoghi importanti per l’archeologia come la fiera TourismA di Firenze.

Giorgio Murru, archeologo e direttore del Museo Menhir di Laconi, di recente ha assunto la direzione dell’Area didattica e scientifica della Fondazione Mont’e Prama. Nicola Castangia, fotografo e collaboratore della Fondazione, da anni si occupa di archeologia girando la Sardegna e immortalando i suoi tesori più antichi. È anche autore di numerose pubblicazioni del settore.

L’ingresso è libero e gratuito. Ai partecipanti saranno accreditati dei punti sulla carta “Amico del museo di Cabras”, che darà diritto a sconti su gadget e ingressi in occasioni di iniziative speciali e a tema.

Mercoledì, 27 dicembre 2023