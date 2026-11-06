Spettacoli, incontri e performance, a Cagliari la decima edizione di Sinestesie - Notizie

Dall'11 al 26 novembre torna allo Spazio Hermaea di Cagliari la rassegna di cineconcerti Sinestesie, giunta alla decima edizione e intitolata quest'anno "Interno indietro".Organizzata dalla Casa di Suoni e Racconti e coordinata dal chitarrista Andrea Congia, è il segmento autunnale del programma annuale "Tra le musiche". Tutti gli appuntamenti iniziano alle 20."Sinestesie indagherà il concetto di indietro e lo farà frugando diverse tematiche. Quest'anno visto che ci guardiamo indietro parleremo di storia", ha detto Congia, direttore artistico della manifestazione. Sei giornate e otto tra spettacoli, incontri e performance indagheranno nuove forme di interazione tra musica e arti visive. Al centro il concetto di "indietro", inteso come memoria, causa originaria e sguardo retrospettivo, tradotto visivamente, narrativamente e musicalmente.Si parte mercoledì 11 con "Con la S maiuscola", conferenza-concerto in cui alcuni registi sardi racconteranno come la Storia è rappresentata nel cinema dell'isola. Il 12 omaggio a Grazia Deledda, nel centenario del Nobel, con il cineconcerto su "Cenere" di Febo Mari. Il 18 "Un caffè con Marco Antonio Pani" sarà una chiacchierata sul rapporto tra musica e cinema, mentre il 19 andrà in scena "Incanto alle spalle - NeoOratorio", ispirato a un amore impossibile. Il 25, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, spettacolo di danza, visual e musica "Divisivo", seguito dal film musicale "Le orecchie del mercante - Sentire il silenzio" e dal cineconcerto "Finta di nulla".Chiusura il 26 con "Avanti - Un'altra rivoluzione", film del 2026 sul tema della rivoluzione. Sul palco giornalisti, registi, attori, danzatrici e musicisti, tra cui Elisabetta Randaccio, Nora Racugno, Valentina Careddu, Giovanni Jo Coda, Viviana Mura e Massimo Congiu alle launeddas. Nel mese la Casa di Suoni e Racconti sarà ospite anche a Lanusei, Villaperuccio, La Plassas e Lula....

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