Oristano

Rincari anche per le famiglie che andranno in vacanza

Anche quest’anno sarà una Pasqua salata per i sardi: tra la spesa per i festeggiamenti, rincari dei prodotti e gite fuori porta, i portafogli dei consumatori ne risentiranno. Lo prevede Adiconsum Sardegna, che ha analizzato l’andamento dei listini al dettaglio in vista dell’imminente festività, lanciando un decalogo per aiutare le famiglie a risparmiare e fare acquisti consapevoli.

“Dopo i fortissimi rincari degli ultimi due anni, i prezzi al dettaglio non solo non scendono, ma continuano a salire in Sardegna, anche se a ritmi meno sostenuti rispetto allo scorso anno, Un trend al rialzo che inciderà sulla spesa delle famiglie per la Pasqua”, ha spiegato il presidente Giorgio Vargiu. “I beni alimentari rincarano nell’ultimo mese in media del 4,1% rispetto al 2023, con punte del +15/20% per le uova di cioccolato e +5/10% per le colombe. Le bevande salgono del +3,5%, e di conseguenza imbandire le tavole a Pasqua sarà inevitabilmente più costoso. Non andrà meglio a chi deciderà di trascorrere la festività al ristorante: qui gli aumenti medi annui sono del 4,3%, con punte del 5,4% a Olbia-Tempio”.

“Chi opterà per qualche giorno di vacanza, rimanendo però