Cagliari

A Nurachi e Oristano le prime due tappe in provincia, a maggio



Con un totale di 78 comuni tra la Sardegna e la penisola, la 28ª edizione di Monumenti Aperti si presenta come la più ricca e ambiziosa finora. Alla soglia dei trent’anni di storia, la manifestazione continua a crescere, accogliendo nella sua rete un numero sempre più alto di amministrazioni locali, con tanti debutti in Sardegna e importanti conferme sul fronte nazionale. Il programma della manifestazione, quest’anno sotto il titolo “Spazio per i sogni”, è stato presentato stamane durante una conferenza stampa nella biblioteca regionale, in viale Trieste a Cagliari.

L’edizione 2024 prenderà il via sabato 4 e domenica 5 maggio con le tappe a Nurachi, Porto Torres, Quartu Sant’Elena, Samassi, San Gavino Monreale, Sassari e Sant’Antioco, per concludersi il sabato 26 e domenica 27 ottobre a Cagliari, luogo dove tutto ebbe inizio nel lontano 1997.

Il calendario primaverile attraverserà la Sardegna fino al 2 giugno, coinvolgendo 64 comuni e presentando una vasta gamma di beni culturali e naturali. La parte autunnale, invece, prenderà il via il 12 ottobre da Bitonto, in Puglia, seguita dal weekend successivo da Ferrara