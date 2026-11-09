(Adnkronos) - Sono rientrati stamattina ad Albano gli studenti e gli accompagnatori del liceo 'Ugo Foscolo' di Albano Laziale che sabato erano sui luoghi della sparatoria avvenuta nella piazza del Mercato a Cracovia. I ragazzi sono arrivati stamattina nella cittadina vicino a Roma a bordo di un viaggio in pullman. Tra gli altri ad attenderli, in piazza Zampetti, c’erano il sindaco di Albano Laziale Massimo Ferrarini e la dirigente scolastica del liceo Adele Bottiglieri.

Il pullman è stato accolto da un applauso all’arrivo ad Albano. I ragazzi hanno trovato ad aspettarli i genitori: momenti di commozione, lunghi abbracci e finalmente il rientro a casa dopo la paura. “Finalmente si chiude questa triste vicenda che ci ha tenuto con il fiato sospeso per gli ultimi due giorni. I nostri ragazzi sono rimasti illesi solo ed esclusivamente per un colpo di fortuna, ciò non si può dire per altre persone che erano presenti in piazza a cui va ovviamente il nostro cordoglio la nostra vicinanza va alle famiglie delle vittime e dei feriti”, ha affermato Ferrarini. “Noi siamo a disposizione, come Comune, anche per prenderci cura dei ragazzi dopo il loro rientro - ha concluso il primo cittadino - vedremo quanto sono scossi: i nostri servizi sociali saranno a disposizione per cercare di fare tutto ciò che è necessario”.

“I ragazzi sono sicuramente più sereni di ieri; il viaggio è andato bene, sicuramente c'è ancora molta adrenalina, poi avranno il tempo di elaborare questa brutta esperienza”, ha detto dal canto la dirigente scolastica Bottiglieri. Due le classi del liceo Foscolo erano partite insieme a tre docenti per il Viaggio della Memoria Cracovia-Auschwitz, che sarebbero dovuti rientrare in aereo la sera dell’attentato ma proprio a causa dell’accaduto non sono riusciti a riprendere il volo. Oggi il rientro tutti insieme in pullman. “Il viaggio è andato bene, quando hanno varcato il confine sicuramente c'è stato un momento di maggiore serenità - ha sottolineato la dirigente scolastica - Il loro desiderio era tornare a casa e quindi abbiamo fatto di tutto perché riuscissero a tornare in tempi brevi”.

Quanto ai racconti della drammatica esperienza vissuta, la dirigente ha spiegato: “Hanno avuto chiaramente reazioni diverse a livello individuale, c’e’ stato chi ha avuto momenti di panico vero e proprio e chi è riuscito a reagire in maniera un po' più fredda; alcuni frastornati, altri sicuramente sollevati perché sono stati coinvolti, ma è andata bene. Hanno vissuto sicuramente una esperienza al di sopra della loro portata”. La scuola e’ pronta ad aiutare i ragazzi a superare l’accaduto: “Siamo anche in contatto con i servizi sociali di Albano laziale e stiamo cercando di capire quale è il miglior modo per intervenire e supportarli - ha concluso Bottiglieri - Ora il loro desiderio credo sia tornare a casa e riabbracciare le famiglie, è un momento di festa e di accoglienza, e poi sicuramente piano piano ci sarà modo per elaborare: siamo pronti ad accoglierli anche a scuola e a supportarli in questo percorso”.

“Ci vorrà del tempo per metabolizzare, è stata una esperienza traumatica. I ragazzi sono stati forti e ci hanno anche supportato nei momenti di difficoltà: sono stati davvero spettacolari”, ha affermato Lucia Darino, docente del liceo che era insieme alle due classi della scuola partite per il viaggio della Memoria. “E’ stato difficile ma ci siamo rimboccati le maniche e sul momento abbiamo cercato di gestire la situazione e di far rimanere i ragazzi tutti insieme, anche se all'inizio erano invece in luoghi separati. Poi, con l'aiuto dell'ambasciata, della console onoraria e della polizia polacca, siamo riusciti a radunare tutti. E una volta radunati tutti, eravamo in luoghi sicuri, solo che siamo stati per parecchio tempo chiusi in più luoghi: prima in un centro commerciale sotterraneo poi ci hanno portato in un albergo vicino chiusi per prudenza”, ha affermato il docente Gianluca Prestipino, anche lui con i ragazzi a Cracovia. “Poi siamo tornati al nostro albergo molto più tardi - ha continuato- e così abbiamo perso l'aereo che invece avevamo quella sera stessa”. “A scuola ne riparleremo, devono metabolizzare tutto per cercare di capire e di comprendere - ha concluso Prestipino - Poi, per fortuna, tutto ritorna alla normalità”.