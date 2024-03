Cronaca I carabinieri l'hanno fermato in auto poco dopo

Dopo una discussione in un circolo, ha sparato tre colpi in aria con una pistola, poi si è allontanato in macchina. I carabinieri l’hanno rintracciato poco dopo e hanno scoperto che non aveva il porto d’armi. Così è scattato l’arresto in flagranza di reato per un operaio, già noto alle forze dell’ordine.

Nella notte di domenica scorsa, i carabinieri di Porto Torres avevano ricevuto una segnalazione sulla presenza di un uomo armato, in evidente stato di agitazione, nei pressi di un locale del centro: per intimorire i presenti aveva sparato dei colpi di pistola in aria.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto le informazioni e hanno dato il via alle ricerche dell’uomo, trovato poco più tardi a bordo della sua auto a Torralba, suo paese di residenza.

Una perquisizione ha permesso di recuperare