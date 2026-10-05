(Adnkronos) - Il Primo Ministro Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate per il 29 novembre, in un discorso ufficiale al Palazzo della Moncloa. Dopo un fine settimana di ampie consultazioni con i membri del suo governo, Sanchez ha deciso di procedere allo scioglimento del Parlamento nove mesi prima della fine della legislatura, che inizialmente intendeva portare a termine.

Durante il suo discorso dalla Moncloa, Sanchez ha riconosciuto che il governo ha "commesso degli errori" e non ha raggiunto tutti gli obiettivi prefissati. La causa principale dello scioglimento del Parlamento è stata la bocciatura, venerdì scorso in Congresso, dei due decreti abitativi elaborati dal governo in risposta alla mobilitazione sociale seguita allo sfratto a Madrid dell'87enne Maricarmen Abascal. Junts ha bocciato entrambi i decreti alleandosi con il PP e Vox, nonostante il governo avesse negoziato parte del contenuto con i separatisti catalani. Il blocco ha innescato manifestazioni in tutto il Paese, che hanno visto la partecipazione di migliaia di cittadini nel fine settimana per chiedere soluzioni alla crisi abitativa.

Sanchez ha invitato i cittadini a scegliere se "aderire all'ondata di estrema destra che sta causando regressione ovunque governi" o dare al Paese una "maggioranza progressista più ampia" e garantire che "la Spagna rimanga un baluardo di apertura e giustizia sociale", un "punto di riferimento globale per la pace, il femminismo e la prosperità".

Sánchez ha poi ripercorso i successi economici e sociali del suo governo, come i progressi nelle energie rinnovabili, nei diritti sociali e nella riduzione delle disuguaglianze. Ha ricordato di aver dovuto affrontare crisi senza precedenti, come guerre e sconvolgimenti geopolitici, e di aver "combattuto contro tiranni, tecno-oligarchi e regimi genocidi". Ha inoltre criticato la necessità di confrontarsi con la "peggiore opposizione possibile", quella dei partiti Vox e Pp, che hanno persino messo in dubbio la sua legittimità.

Quest'ultimo, il Partito Popolare, ha reagito con un laconico "finalmente" all'annuncio di Sanchez di anticipare le elezioni al 29 novembre. In un messaggio sui social media, hanno accompagnato l'annuncio con un video promozionale che include l'Inno alla Gioia di Beethoven, nel quale affermano che garantiranno giustizia.