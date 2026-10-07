(Adnkronos) - Maricarmen Abascal, la donna di 87 anni il cui sfratto ha dato il via alla protesta per la casa in Spagna, è morta oggi all'ospedale Gregorio Marañón di Madrid. A confermarlo un comunicato del Sindacato degli Inquilini. Il 23 settembre era stata sfrattata dalla sua casa a Retiro, dove aveva vissuto per settant'anni.

"Siamo addolorati nell'annunciare la scomparsa di Maricarmen, avvenuta oggi", si legge nel comunicato firmato anche dalla sua famiglia e dal suo avvocato, in cui si ricorda che Maricarmen era rimasta ricoverata in ospedale sin dallo sfratto. "Sebbene fosse stato raggiunto uno storico accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa, questa soluzione è arrivata troppo tardi", lamentano i firmatari osservando che quanto accaduto dopo il suo sfratto, manifestazioni di massa, accampamenti nelle piazze pubbliche, elezioni anticipate e l'appello allo sciopero generale, rappresenti "un punto di svolta nella storia di questo Paese". "Il prezzo da pagare per arrivare a questo punto è stato fin troppo alto" sottolineano, però, concludendo con l'appello che lei ha ripetutamente rivolto loro: "Lottate, continuate a lottare per ciò che vi spetta".

A far nascere la protesta a Madrid, che poi si è allargata in tutto il Paese, era stato un video, rilanciato dal Daily Mail, che mostrava l'irruzione della polizia antisommossa nell'appartamento dell'anziana signora. La donna aveva barricato la porta con i mobili nel disperato tentativo di resistere.

L'affitto della casa, acquistata nel 2018 da una società immobiliare, avrebbe dovuto subire un aumento del 275% (da circa 440 a 1.650 euro al mese). Il caso ha scatenato forti polemiche e proteste in Spagna. I sostenitori e Amnesty International hanno denunciato una "violazione dei diritti umani", criticando l'uso della forza e i soli 30 minuti concessi all'anziana, in sedia a rotelle, per lasciare l'abitazione prima di essere portata in ospedale.

Nei giorni scorsi decine di migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Madrid e di tutto il Paese per protestare contro lo sfratto, chiedendo maggiore tutela per gli inquilini. I manifestanti hanno attraversato le strade cittadine, agitando chiavi e fischietti per chiedere provvedimenti volti a frenare l'aumento dei costi degli alloggi e a rendere più difficili gli sfratti."Potresti essere la prossima Maricarmen" scandivano in coro nei cortei che hanno attraversato per giorni la Spagna.