Spaccio nelle stazioni e borseggi sui treni: arresti e denunce della Polfer

Cagliari

Anche un suicidio scongiurato nel bilancio di un anno di attività



Nell’anno appena concluso, in Sardegna gli agenti della polizia ferroviaria hanno identificato oltre 50mila viaggiatori e controllato oltre 10mila cittadini stranieri. Quattro le persone arrestate e 30 sono state denunciate.

Sono stati effettuati 249 servizi di prevenzione e repressione in ambito ferroviario e nelle stazioni sarde sono state identificate e denunciate 88 persone, per reati come spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi.

Gli agenti della Polfer hanno inoltre controllati 345 veicoli, elevando 32 contravvenzioni.

Tra gli interventi da segnalare il salvataggio di una persona che si apprestava a commettere un gesto estremo.

Nei diversi servizi sono state impiegate complessivamente oltre tremila pattuglie, anche per controlli anti borseggio sui convogli ferroviari. Sono stati scortati 1.199 treni.

Grazie al progetto nazionale per l’educazione alla sicurezza denominato “Train… to be cool”, dedicato ai giovani, la Polfer ha organizzato numerosi incontri nelle scuole dell’isola.

Martedì, 2 gennaio 2024