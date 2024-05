Cronaca Dopo la segnalazione di alcuni passanti

Un uomo di 57 anni è stato arrestato in centro a Cagliari per tentato furto: cercava di introdursi in una Ford Fiesta, dopo aver spaccato il finestrino con una pietra. Un’altra auto parcheggiata poco distante aveva un vetro danneggiato.

Il tentativo di furto è avvenuto in viale Trieste, la notte scorsa. I carabinieri sono intervenuti in seguito alla segnalazione di alcuni passanti.

L’uomo, residente in città e già noto alle forze dell’ordine per altri reati dello stesso tipo, è stato sorpreso mentre armeggiava sulla Ford ma non aveva ancora portato via nulla. I carabinieri hanno notato che qualcuno aveva cercato di sfondare anche il finestrino anteriore destro di una Smart .

L’arrestato ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza ed è in attesa di giudizio con rito direttissimo in Tribunale.

