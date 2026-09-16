Sostenibilità, La Rovere (Amazon): "Da Ai a packaging, ecco il nostro ecosistema virtuoso"
(Adnkronos) - "Amazon continua a impegnarsi nella creazione di città più smart, efficienti e sostenibili usando innovazione e tecnologia. Per esempio, utilizziamo algoritmi di intelligenza artificiale che prevedono la domanda con largo anticipo consentendoci di muovere l'inventario facendo sì che quando arriva l'ordine il prodotto è già vicino al cliente. Così possiamo consegnarlo in tempi ridotti, produrre meno traffico ed emissioni inquinanti". A dirlo Stefano La Rovere, global director per Robotica, Mechatronics & Imballaggi sostenibili di Amazon, in occasione di Eco, il Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, in corso a Roma.
"L'energia è anche un altro importante tassello di questo ecosistema. Amazon - prosegue - è il primo acquirente in Italia e in Europa, lo scorso anno, per energia carbon free; siamo impegnati inoltre nell'elettrificazione delle flotte di consegna, tant'è che oggi in Amazon ci sono oltre 50.000 veicoli elettrici a zero emissioni. Altro tassello, il packaging: ci applichiamo a creare materiali più sostenibili, riciclabili e a ridurre il consumo di materiale. Tant'è che in uno dei nostri tre lab di robotica, un'eccellenza italiana che si trova a Vercelli (gli altri due lab a Seattle e Boston) creiamo, sperimentiamo e testiamo nuove tecnologie di packaging. Penso che tutti ricordino il tipico box di Amazon: oggi meno della metà delle consegne in Europa avviene con quella scatola, mentre più della metà arriva con imballaggi più efficienti, sostenibili e fatti su misura per il prodotto grazie alle nuove tecnologie. Mettendo insieme tutti questi tasselli, creiamo un ecosistema virtuoso di innovazione sostenibile".
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