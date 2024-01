Cagliari

L’appello dell’ex governatore della Regione: “Si individui una nuova candidatura”

Nessun riavvicinamento nel centrosinistra tra il campo largo guidato da Pd e Movimento 5 Stelle e la coalizione sarda di Renato Soru. Giovedì scorso le parti si sono incontrate a Cagliari, per cercare di trovare un’intesa in vista delle elezioni regionali del 25 febbraio.

“A fronte della proposta avanzata dai Progressisti nell’intento di assicurare la vittoria alle prossime regionali contro lo schieramento di destra a guida Fratelli d’Italia”, scrive Renato Soru, “ho espresso la mia disponibilità per un progetto comune e per convergere sul nome di una candidatura di mediazione diversa dalle due attualmente in campo. Purtroppo, analoga disponibilità non è stata manifestata da Alessandra Todde, per la quale il suo rimane l’unico nome possibile per la presidenza della Regione”.

All’incontro, promosso nella loro sede dai Progressisti, hanno partecipato – oltre a Soru e Todde – Eliseo Secci, Luciano Uras e Massimo Zedda, insieme a Ettore Licheri, Piero Comandini e Giuseppe Meloni.

“Mentre andiamo avanti con sempre maggiore impegno e fiducia”, continua Soru, “continuo a ritenere che nessuno sia indispensabile. Per questo rimane la mia disponibilità a mettermi al servizio di una proposta politica unitaria, che individui una nuova candidatura capace di rappresentare la sintesi di un programma di profondo cambiamento della Sardegna. Queste stesse cose ho detto ieri anche a Elly Schlein, rispondendo a una sua chiamata”.

Nel frattempo Progressisti sembrano vicini a lasciare la coalizione sarda per fare ritorno nel campo largo, con Alessandra Todde.

Intanto, continuano gli incontri pubblici e tematici promossi nell’isola da Soru. Sabato prossimo, 13 gennaio, l’ex presidente della Regione sarà a Oristano, al teatro San Martino di via Ciutadella de Menorca, alle 17.30, per parlare di “Politiche sociali e diritti di cittadinanza”. L’iniziativa sarà trasmessa in diretta streaming nella pagina Facebook ufficiale di Soru.

