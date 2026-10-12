(Adnkronos) - Sorpresa al Masters 1000 di Shanghai. Carlos Alcaraz è stato eliminato al terzo turno del torneo cinese da Zizou Bergs in due set. Il tennista belga, al successo più importante della carriera, si è imposto in due ore di gioco con il punteggio di 7-5 7-6. Con la sconfitta di Alcaraz, Alexander Zverev è certo di chiudere l'anno da numero 1 del ranking Atp.

Una prestazione sottotono quella messa in campo dal fuoriclasse spagnolo, nervoso e mai a suo agio in campo fin dall'inizio del match. Alcaraz ha faticato a trovare continuità, pagando a caro prezzo il break subito in chiusura di primo parziale e un tie-break condizionato da poca lucidità e numerose imprecisioni. Agli ottavi di finale del torneo Bergs affronterà ora uno tra Tommy Paul e Valentin Vacherot.

Il ko peserà molto anche nel ranking Atp: con Sinner out nel finale di stagione, Alcaraz non potrà più raggiungere il primo posto. E chiuderà il 2026 da numero due, davanti al fuoriclasse azzurro (destinato a scendere al terzo posto) e dietro al tedesco, futuro numero uno.