Solo per i cittadini dei comuni della Asl 5 le vaccinazioni senza prenotazione a Oristano

Oristano

Influenza e Covid: precisazione dopo l’annuncio dei giorni scorsi



Il nuovo sistema di accesso senza prenotazione alle vaccinazioni antinfluenzale e anti-Covid nella sede della Asl a Oristano, in via Carducci, è riservato ai cittadini residenti in uno degli 88 comuni del territorio di competenza della Asl 5.

Lo precisa oggi una nota diffusa dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl 5, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras: evidentemente si rischiava un assalto di cittadini di altri territori, in cui i tempi di attesa per le vaccinazioni sono lunghi.

Per le vaccinazioni senza prenotazione ci si può presentare nell’ambulatorio al primo piano in via Carducci 35, con la tessera sanitaria, dal lunedì al venerdì fra le 9 e le 12 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

Negli altri centri vaccinali del territorio dell’Oristanese rimangono in vigore le modalità di accesso già comunicate all’inizio della campagna di vaccinazioni.

Mercoledì, 20 dicembre 2023