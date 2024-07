Solarussa ricorda Gian Luca Podda, scomparso a soli 28 anni

Due anni sono trascorsi dal terribile incidente che ha tolto la vita a Gian Luca Podda e la comunità di Solarussa si riunisce per ricordare il giovane con una Messa di suffragio. Sabato 27 luglio, alle ore 19, nella chiesa di San Pietro apostolo, la mamma Stefania, il fratello Mattia, gli zii Giuliana e Giuliano, i cugini Arianna e Alfonso e tutti i familiari invitano e ringraziano quanti vorranno unirsi in preghiera per commemorare il loro caro. La tragica notte del 27 luglio 2022 rimane impressa nella memoria della comunità. Era passata da poco l’una quando, sulla strada statale 292, al chilometro 122, in territorio di Nurachi, un’Audi A3 guidata da un 38enne del posto aveva travolto la bicicletta su cui viaggiava Gian Luca Podda. Il giovane pastore di Zerfaliu, 28 anni, stava rientrando dal lavoro e si dirigeva verso Donigala, dove viveva. L’impatto fu violentissimo e il medico intervenuto sul luogo refertò un politrauma che risultò fatale per Gian Luca. La notizia della sua scomparsa lasciò un segno profondo, suscitando grande sconcerto

