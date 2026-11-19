(Adnkronos) - Una serata per trasformare le domande delle famiglie in conoscenza condivisa e costruire un ponte concreto tra i laboratori di ricerca e la vita quotidiana. Si è chiusa con un forte messaggio di unità e rigore scientifico l’edizione 2026 de 'La Promessa', la maratona live promossa da Aisla (Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica) in collaborazione con Adnkronos, andata in onda ieri sera dal Palazzo dell’Informazione di Roma e condotta da Fabio Insenga e Davide Briosi. Ad aprire la diretta, l'intenso monologo dell'attrice Nancy Brilli sul valore del tempo e della responsabilità collettiva: "La Sla è una malattia che può togliere il movimento, eppure intorno alle persone che ne sono colpite tutto dovrebbe cominciare a muoversi – ha ricordato dal palco –. Non dobbiamo restare fermi".

Al centro del dibattito, il presente e il futuro della medicina di precisione e la straordinaria sinergia tra i centri clinici italiani e i più prestigiosi istituti statunitensi. A partire dalla testimonianza di Matteo Materazzi e Maura Soldati — con le parole di Matteo che hanno emozionato la platea: "Mi sento un po' un soldato che ha iniziato una piccola battaglia per aprire un percorso e per aiutare tutti quelli che arriveranno dopo" — il confronto ha acceso i riflettori sulle forme genetiche della Sla, in particolare quelle legate al gene Tardbp, mostrando come l'Italia sia oggi un punto di riferimento internazionale. Partendo da una prima mappatura condotta su 26 centri clinici coordinati dal Gruppo di Studio malattie del motoneurone della Società italiana di neurologia (Sin), il percorso si è concretizzato in uno studio multicentrico che coinvolge 8 centri italiani (Italian Tardbp Trial Readiness), sostenuto da Fondazione AriSla con un investimento di 700mila euro per preparare i pazienti alle future terapie molecolari mirate.

Un primato riconosciuto dagli stessi ricercatori d’oltreoceano intervenuti durante la diretta: Neil Shneider (Columbia University di New York) — che ha ribadito come "la Sla è una malattia trattabile e l’Italia è la capitale mondiale delle mutazioni di Tardbp" — insieme a Piera Pasinelli (Thomas Jefferson University di Philadelphia), secondo cui "stiamo passando dal rallentare la malattia a sviluppare trattamenti molecolari mirati", e Sabrina Paganoni (Massachusetts General Hospital e Harvard Medical School). A dialogare con loro gli esperti italiani Christian Lunetta (Irccs Maugeri Milano) e Mario Sabatelli (Centro Clinico Nemo Roma e presidente Commissione medico-scientifica Aisla), che ha sottolineato come "le terapie mirate all’Rna, dal tofersen per la mutazione Sod1 ai nuovi studi su Fus e Tardbp, aprano nuove concrete prospettive di cura". "Il nostro compito – ha dichiarato Fulvia Massimelli, presidente nazionale di Aisla – è tenere insieme due binari imprescindibili: sostenere la ricerca scientifica d’avanguardia, affinché i progressi della genetica diventino presto cure accessibili a tutti, e garantire oggi diritti, assistenza e sollievo concreto sui territori".

Accanto alla scienza, 'La Promessa' ha infatti raccontato l’impatto reale di un ecosistema capace di prendersi cura, nel segno della vicinanza e dell’inclusione: dal modello di telemedicina e supporto domiciliare Ovunque Vicini, sviluppato con i Centri Clinici Nemo per abbattere le distanze geografiche, passando per il progetto Estate Insieme che mette al centro la partecipazione dei figli della Sla, fino a La Casa di Silvia a Savona, il primo appartamento completamente attrezzato in Italia per offrire soggiorni gratuiti di sollievo e vacanza al mare alle persone con Sla.

A testimoniare la vicinanza del mondo dell'informazione, della cultura e delle istituzioni sono intervenuti, tra gli altri, la conduttrice Nunzia De Girolamo, che ha invitato a non girare la testa dall'altra parte, la giornalista Myrta Merlino, che ha esortato a «nutrire la speranza con la ricerca e mantenere alta l’attenzione mediatica sulle difficoltà quotidiane delle famiglie», e la cantante Ilaria della Bidia, accompagnata al pianoforte dal Maestro Attilio Di Giovanni. Presenti, inoltre, i rappresentanti istituzionali del salotto sociale — Elena Lucchini (Regione Lombardia), Paolo Bordon (Regione Liguria), Angelina Saggese (Regione Campania) e Massimiliano Maselli (Regione Lazio) — oltre alla rappresentanza della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, guidata dall’Ispettore Natalino Bartucca, che ha rinnovato l’impegno ad "esserci sempre" accanto alla comunità Sla.

L'evento di Roma ha inaugurato ufficialmente la tre giorni dedicata al futuro della ricerca. Il confronto prosegue proprio oggi, giovedì 19, e domani, venerdì 20 novembre, a Milano con il X convegno scientifico AriSla, appuntamento annuale della comunità scientifica italiana in cui verranno illustrati i risultati degli studi in corso e annunciati i nuovi progetti vincitori del bando 2026. Con 'La Promessa' si apre inoltre la campagna natalizia di Aisla: è già possibile sostenere la ricerca attraverso le modalità di donazione (www.aisla.it/dona-ora) e scegliendo i prodotti del Natale Buono di Aisla sul sito www.negoziosolidaleaisla.it.