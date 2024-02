“Questo non è un paese civile”, ha concluso Roberta Manca, “non ci sono le risorse per curare tutti e le poche disponibili vengono assegnate ai privati. Purtroppo ci sono milioni di euro che non sono stati spesi e questo si ripercuote sui servizi assistenziali. Il prossimo 25 febbraio abbiamo la possibilità di cambiare chi guida la Regione: a chi vincerà le elezioni chiediamo una Sanità seria, che funzioni, e una migliore organizzazione”.

A prendere la parola davanti a un centinaio di persone provenienti da tutta la provincia è stata Roberta Manca, segretaria territoriale del sindacato. “La Sardegna ha raggiunto i gradini più bassi a livello europeo per i redditi”, ha detto, “e nell’Oristanese abbiamo le pensioni più basse insieme al Sulcis. La Caritas diocesana di Oristano e di Ales-Terralba ha da poco avviato una raccolta di farmaci per chi non riesce a curarsi. Purtroppo la sanità ragiona con la calcolatrice sulle spalle dei cittadini: costi e ricavi, senza più pensare all’utente. Manca il personale medico e infermieristico e la popolazione è costretta a emigrare verso altri presidi. A stare peggio sono gli anziani che non sono sufficientemente assistiti”.

“La Sardegna è la regione che detiene il primato per la rinuncia alle cure”, ha detto Barbaresi, “troppi sardi rinunciano a curarsi per problemi economici o per la mancanza di servizi. Questa è un’ingiustizia che non possiamo sopportare. Occorre garantire risorse, quello che il Governo nazionale e la Regione non fanno. È necessario finanziare adeguatamente il Fondo nazionale sanitario, destinato purtroppo a ridursi. Nella legge di Bilancio si parla di un incremento che nella realtà nasconde un taglio”.

Un sardo su cinque non si cura perché non può pagare. La Sardegna è ultima in Europa per i livelli di assistenza. Le liste d’attesa sono sempre più lunghe e i Pronto soccorso sono sempre più nel caos. È la fotografia di una sanità pubblica a pezzi quella scattata questa mattina nel corso del sit-in organizzato a Oristano davanti alla direzione della Asl di via Carducci dalla Cgil di Oristano.

guarda tutte le foto

14

“La situazione è gravissima e in certe realtà è critica”, ha denunciato Tonina Fancello, della Spi pensionati, “la periferia ha carenza di servizi e a farne le spese sono i pazienti anziani e i pensionati. Nei piccoli paesi manca il medico di base e i Pronto soccorso sono in costante sofferenza. Decine di ore di attesa con le barelle sistemate nei corridoi: la maggior parte di questi utenti sono anziani. Mancano medici e infermieri e le liste d’attesa sono infinite. Una pensionata in questi giorni ha ottenuto una visita oculistica per il 20 ottobre. Chi abita a San Gavino deve andare a Bosa per una visita, e viceversa. Basta con questa disorganizzazione”.

Un altro serio problema è la carenza di pediatri, come ha denunciato una giovane di Oristano. “Sono la mamma di un bambino di quasi tre anni”, ha detto Alessandra Murru, “ma sono anche una lavoratrice, in una società che non è proprio studiata per le mamme che lavorano. Il 31 gennaio la nostra pediatra ha comunicato la cessazione del suo servizio a Oristano. A breve, anche un’altra pediatra lascerà la città, e i nostri figli rimarranno senza medico. La Asl non ci ha fornito indicazioni sulle procedure da seguire per ottenere l’assistenza necessaria. Più di 1.600 bambini rischiano di rimanere senza assistenza medica. Questa notizia ci ha profondamente preoccupati. La situazione è resa ancora più difficile dal fatto che a Oristano ci sono solo due pediatri disponibili, che non potranno accogliere tutti i bambini rimasti senza medico”.

“Al momento”, ha proseguito la giovane mamma, “l’Ares ha pubblicato un bando per l’assegnazione di un incarico provvisorio. Finché la Regione non si attiverà per aggiornare il contratto integrativo regionale, la situazione sarà la stessa. Non ci saranno medici disposti a coprire il ruolo. Chi ne pagherà le conseguenze? I nostri bambini! Come genitori siamo consapevoli dell’importanza di un’adeguata assistenza sanitaria per i nostri figli. Tuttavia, nonostante le promesse del Governo riguardo al piano nascite (che per il momento rimangono solo parole), ci troviamo costretti ad affrontare ostacoli sempre più gravosi per poter garantire un’assistenza adeguata ai nostri piccoli. La salute dei bambini dovrebbe essere una priorità assoluta per una società che si possa qualificare come moderna. È fondamentale che le istituzioni si impegnino per garantire che tutti, nessuno escluso, abbiano accesso a servizi medici”.

Al microfono ha parlato anche un’operatrice sanitaria del Distretto di Terralba, responsabile sindacale del territorio. “Partecipare oggi a queta manifestazione è utile e importante”, ha spiegato Elena Vacca, di Terralba, “la situazione nella periferia è ancora più drammatica, lo vediamo con il nostro lavoro tutti i giorni. Si tratta nella maggior parte dei caso di pazienti fragili, soprattutto anziani, soli e con più patologie. Vengono sballottati da un posto all’altro, spesso senza ottenere alcuna risposta. Noi ci troviamo impotenti. Abbiamo anche i pazienti oncologici che vengono nei nostri servizi e ci chiedono i farmaci salvavita. Noi più che le parole di conforto non possiamo dare. E poi ci sono tanti altri cittadini che non riescono a curarsi, non a caso le statistiche confermano che i sardi sono in coda alla classifica per le cure e che nell’isola si muore più che in altre parti d’Italia. Credo che oggi più che mai sia necessario riorganizzare i servizi sanitari. È necessario potenziare i servizi territoriali e la telemedicina”.

In tanti sono arrivati anche dalla Marmilla e dal Parte Montis. “Mi dispiace che oggi non ci siano gli studenti ad ascoltare questi problemi della sanità pubblica”, ha detto Nino Floris, di Mogoro. “In Marmilla i servizi sono al lumicino nonostante l’ampio bacino di utenti. Siamo in totale abbandono anche perché non si sono spese le risorse esistenti. Ai politici che ci governeranno nei prossimi anni dico di migliorare la sanità e rispristinare i servizi assistenziali anche nelle periferie. L’altro grave problema è anche quello della carenza di pediatri per quei pochi bambini che nascono”.

Infine, Francesco Carta, medico e sindacalista, presidente di Medicina Democratica, ha ricordato che pochi giorni fa è stato consegnato ai candidati alla presidenza della Regione un appello con la priorità nella sanità: “Attendiamo una risposta, noi non ci fermiamo, faremo altre manifestazioni perché i problemi sono tanti. I dati Agenas dicono che due sardi su 10 rinunciano alle cure e la situazione sta peggiorando. La salute pubblica va tutelata, invece le risorse vanno sempre più al privato. Ci sono importati differenze tra i servizi e la qualità che viene ancora data dalla sanità pubblica”.

Giovedì, 8 febbraio 2024