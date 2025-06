(Adnkronos) - Parrucca arancione, polo coordinata e immancabile tisanina. Così Bruno Barbieri ha vissuto la sua serata perfetta ieri, venerdì 6 giugno, davanti la semifinale al Roland Garros tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Lo chef stellato, come un vero 'Carota Boy', ha seguito il match con attenzione e ha esultato per la vittoria del tennista azzurro, numero 1 del mondo, che domani, domenica 8 giugno, affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz per la finalissima.

"Supporto livello pro", ha scritto Bruno Barbieri che prima della partita Sinner-Djokovic si è mostrato sui social con una parrucca arancione per portare fortuna al campione altoatesino. "Ho tantissima ansia da stamattina, ma siamo in tantissimi a tifare per il nostro campione. Incrociamo le dita, ma vada come vada", ha esordito lo chef, che ha commentato fiducioso i primi due set.

"Ancora una volta in finale, ci vediamo domenica pomeriggio", ha esultato Barbieri dopo che Sinner è volato in finale senza perdere nemmeno un set in tutto il torneo. "Alcaraz preparati, non è che può andarti sempre bene", ha concluso lo chef, lanciando un chiaro avvertimento al tennista spagnolo.