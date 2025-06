Sinner, svolta nello staff: via il preparatore Panichi e il fisioterapista Badio

(Adnkronos) - Marco Panichi e Ulises Badio non fanno più parte dello staff di Jannik Sinner. Come riportato da Sky Sport, ci sono dunque cambiamenti rilevanti nello staff del numero uno al mondo alla vigilia di Wimbledon 2025. Sinner aveva cominciato a lavorare con Panichi (preparatore atletico) e Badio (fisioterapista) nel settembre 2024.

Ulises Badio e Marco Panichi erano entrati nello staff del numero uno del ranking Atp per sostituire Giacomo Naldi e Umberto Ferrara, coinvolti nel caso Clostebol, che negli ultimi mesi ha segnato la carriera di Sinner.

Panichi aveva lavorato con Novak Djokovic, ma in carriera era stato anche al fianco di Fabio Fognini, Simone Bolelli, Philipp Kohlschreiber, Na Li, Francesca Schiavone, Daniela Hantuchova e Angelique Kerber. Anche Badio, in passato, ha collaborato con Djokovic. Il fisioterapista, per quattro anni impegnato nel circuito Atp, aveva lavorato anche con il Valencia e in diverse cliniche, tra cui un centro di medicina sportiva in Arizona.

Per Sinner, dunque, rivoluzione prima di Wimbledon nel giorno del sorteggio dello Slam. Il numero uno al mondo esordirà nel torneo contro Luca Nardi.

