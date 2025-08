Sinner si allena a Cincinnati, tifosi in estasi: "Wow"

(Adnkronos) - Tifosi in 'estasi' all'allenamento di Jannik Sinner a Cincinnati. Il tennista azzurro è sbarcato sul cemento americano per giocare il Masters 1000 a cui arriva da campione in carica ed è sceso in scampo per prendere confidenza con la 'nuova' superficie, la sua preferita. Nella sessione, seguita e guidata dall'allenatore Simone Vagnozzi e dal supercoach Darren Cahill, Sinner si è esibito in colpi da fondo campo e qualche palla corta, salendo anche a rete per continuare ad allenare il suo gioco a rete e trovare più variazioni.

I tifosi che hanno assistito all'allenamento si sono lasciati andare a qualche espressione di 'stupore' di fronte ai colpi del numero uno del mondo: "Wow, è semplicemente... non so cosa dire... è così pulito nei colpi... wow", si sente nei video diventati subito virali su X. Prima di entrare in campo Sinner ha scambiato qualche parola anche con Carlos Alcaraz, incontrato per la prima volta dopo la finale di Wimbledon, vinta dall'azzurro in quattro set.

Sinner si prepara quindi a iniziare così ufficialmente l'ultima parte di stagione sul cemento. Il torneo di Cincinnati è preparatorio all'ultimo Slam dell'anno, gli US Open, che Sinner affronterà da campione in carica. Ma quando gioca Jannik? L'azzurro, grazie al primo posto nel ranking Atp, ha ottenuto un 'Bye' al primo turno, volando così di diritto al secondo.

Il match d'esordio dell'azzurro a Cincinnati è in programma quindi per sabato 9 agosto oppure per domenica 10, con orario ancora da definire. L'avversario potrebbe essere il ceco Vit Kopriva, numero 78 del mondo, oppure un qualificato o un lucky loser.

