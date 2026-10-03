(Adnkronos) - Jannik Sinner salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Oggi, sabato 3 ottobre, il tennista azzurro ha comunicato sui propri canali social ufficiali il forfait al penultimo Masters 1000 della stagione, non avendo ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio che lo tiene fuori dai campi da oltre tre mesi.

"Purtroppo non sarò in grado di giocare al prossimo Masters 1000 di Shanghai quest'anno, come avevo sperato", ha scritto Sinner in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, "mi piace sempre molto giocare davanti ai tifosi di Shanghai e mi dispiace che questo non accadrà la prossima settimana. Grazie a tutti per il supporto. Spero di rivedervi il prossimo anno".

Il torneo di Shanghai potrebbe essere fondamentale per la corsa al primo posto del ranking Atp. Alla vigilia dell'Atp 500 di Pechino Sinner ha 1370 punti da Alexander Zverev, primo degli inseguitori, che si avvicinerà ulteriormente alla fine del torneo sia grazie ai 500 punti scartati dall'azzurro sia nel caso in cui dovesse vincere il titolo. Con l'eventuale trionfo del tedesco, Shanghai sarebbe fondamentale: a Sinner sarebbe bastato arrivare agli ottavi di finale per avere la certezza di restare al primo posto del ranking, anche in caso di vittoria finale di Zverev, ma il forfait dell'azzurro rimette tutto in discussione.