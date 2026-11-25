(Adnkronos) - "Jannik Sinner si è sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio a Turku, in Finlandia. L'operazione è riuscita e ora l'attenzione si sposta su un percorso di riabilitazione attentamente pianificato e personalizzato. La nostra priorità è garantire un recupero sicuro e un ritorno ai massimi livelli del tennis professionistico. Grazie per la fiducia. Auguriamo a Jannik una pronta guarigione". Così Lasse Lempainen, il chirurgo che ha operato ieri il numero 2 del mondo. Il medico ha scelto Instagram per comunicare il buon esito dell'intervento e aggiornare sulle condizioni del campione azzurro, sottolineando soprattutto l'importanza della fase che comincia adesso.

Il passaggio più importante del post pubblicato da Lempainen riguarda proprio il percorso successivo all'intervento. La riabilitazione sarà "attentamente pianificata e personalizzata", una precisazione che lascia intendere quanto sarà fondamentale monitorare quotidianamente i progressi del tennista. Il recupero non consisterà soltanto nel ripristinare la normale funzionalità del ginocchio. Sinner dovrà ritrovare la condizione necessaria per affrontare le sollecitazioni del tennis professionistico: spostamenti laterali, accelerazioni, frenate improvvise e continui cambi di direzione. Tutti movimenti che sottopongono la zona interessata a uno stress importante. La priorità, come ribadito dal chirurgo, è garantire un ritorno ai massimi livelli, senza compromettere il risultato dell'operazione con una ripresa troppo anticipata.

L'intervento ha riguardato la bandelletta ileotibiale, una struttura fibrosa che percorre la parte esterna della coscia e arriva fino alla zona laterale del ginocchio. Il problema di Sinner era legato a una condizione infiammatoria persistente di questa fascia, particolarmente sollecitata durante l'attività sportiva. La procedura chirurgica ha previsto l'allungamento della bandelletta ileotibiale, con l'obiettivo di ridurne la tensione e risolvere il problema che continuava a condizionare il tennista. Non si è trattato, dunque, di un intervento al menisco o ai legamenti, ma di un'operazione mirata a correggere la problematica della fascia laterale del ginocchio. Una decisione maturata dopo i tentativi di recupero attraverso trattamenti conservativi e fisioterapia.

Adesso l'attenzione si sposta inevitabilmente sul calendario. Le stime di recupero si aggirano intorno ai tre mesi, anche se la durata effettiva dello stop dipenderà dalla risposta individuale all'intervento e dall'andamento della riabilitazione. Il percorso sarà graduale: prima il recupero della mobilità, poi il potenziamento muscolare e successivamente la ripresa dell'attività atletica. Soltanto quando il ginocchio sarà pronto Sinner potrà tornare ad allenarsi sul campo, aumentando progressivamente l'intensità e le sollecitazioni. Le opzioni al momento sul tavolo sono due: un ritorno a marzo sul cemento statunitense a Indian Wells e Miami, o un rientro ad aprile a Montecarlo sulla terra rossa.